Es zeigt sich am Arbeitsplatz oder in der Schule: Die Krankmeldungen wegen Grippe steigen. Mehr als 2.000 Fälle in einer Woche wurden an das Landesamt für Gesundheit übermittelt. Doch auch andere Erreger sind im Umlauf.

Durch einen frühen Beginn der Grippewelle leiden in Berlin zur Zeit deutlich mehr Menschen an Influenza als in den Vorjahren. Neben der Saison 2022/2023 sei es erst das zweite Mal, dass mehr als 2.000 Fälle in einer Woche an das Landesamt für Gesundheit (Lageso) übermittelt wurden [lageso.de, pdf], wie die Behörde in ihrem aktuellen Wochenbericht zu Infektionskrankheiten erklärte. Zum Vergleich: Vergangenes Jahr wurden zur gleichen Zeit rund 775 Fälle gemeldet.

"Es zeichnet sich somit eine starke Influenzasaison ab", so das Lageso. Der Bericht bezieht sich auf die Woche vom 27. Januar bis zum 2. Februar.