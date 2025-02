7. Februar 2005, kurz nach 21 Uhr. Hatun Sürücü begleitet ihren jüngsten Bruder Ayhan zur Bushaltestelle. Zuvor hatten sich die beiden in der nahegelegenen Wohnung der 23-Jährigen Deutsch-Kurdin gestritten – wegen des angeblich westlichen Lebensstils der jungen Frau. Kurz bevor sein Bus kommt, fragt Ayhan seine Schwester: "Bereust Du Deine Sünden?" Dann schießt er ihr drei Mal in den Kopf. Hatun Sürücü ist sofort tot. Ein sogenannter "Ehrenmord", der Berlin und das ganze Land erschüttert und viele bis heute beschäftigt.

Wer in diesen Tagen Hatuns Sürücüs Grab auf dem Landschaftsfriedhof Gatow besucht, erlebt eine Überraschung. Frische Blumen und Pflanzen säumen die Grabstätte im islamischen Teil des am Waldrand gelegenen Friedhofs, dazu ein kleines Gemälde, das Hatun Sürücü zeigt. Darunter die Namen von Frauen, die Elif, Yasmin, Nisa, Elina und Alicija heißen. Diese jungen Frauen haben offenbar kürzlich das Grab besucht.

"Es würde mir so das Herz brechen, wenn dieses Grab wegkommen würde", sagt die junge Frau in die Kamera. "Und nächstes Jahr schauen wir, was uns das kostet und ich weiß, wir stemmen das alles gemeinsam."

Inzwischen kümmern sich andere um das Andenken an Hatun Sürücü – auch im Internet. Auf TikTok finden sich zahllose Videos, in denen sich junge Frauen, häufig migrantischer Herkunft, über Hatun Sürücü und ihren mutigen Kampf für ein freies und selbstbestimmtes Leben austauschen. Eine Userin erzählt, sie habe gerade mit der Friedhofsverwaltung telefoniert und sich dafür eingesetzt, dass das Grab nicht im Laufe dieses Jahres geräumt wird, wie es nach 20 Jahren auf deutschen Friedhöfen normalerweise üblich ist.

"Ihr Grab sollte als ein Ort des Friedens umgestaltet werden", schreibt eine junge Frau im Netz. Hatun Sürücü ist für viele junge Frauen in der gesamten Republik zu einem Symbol geworden, so scheint es.

Dass es im Vergewaltigungsprozess Pelicot in Frankreich keine Freisprüche und eine lange Haftstrafe für den Haupttäter gab, sei ein starkes Signal auch an Frauen hierzulande, sagt die Psychologin Charlotte Hirz. Sie berät Betroffene in Berlin.

Sabine Schiechel hat Hatun Sürücü zu Lebzeiten tatkräftig unterstützt, ihr zum Beispiel dabei geholfen, dass sie den Führerschein machen konnte. Auch die Erfüllung ihres größten Wunsches, mit ihrem kleinen Sohn Can in eine eigene Wohnung zu ziehen, hat sie damals unterstützt.

"Gut so", sagt Sabine Schiechel im Gespräch mit rbb24 Recherche zufrieden. Die Sozialarbeiterin war im Jugendamt Kreuzberg für Hatun Sürücü zuständig und hatte über Jahre immer wieder Kontakt zu ihr. "Sie war eine fröhliche und lebensbejahende junge Frau, ein kleiner Sonnenschein, immer ein nettes Sprüchlein auf den Lippen." Wenn Schiechel über Hatun Sürücü spricht, sieht man ihr an, dass sie der Tod der jungen Frau bis heute erschüttert. "Die Trauer von damals kommt immer wieder hoch und es sind mir Bilder in Erinnerung, die mich wahrscheinlich nicht mehr loslassen werden."

Im Juli 2021 kommt Maryam H. gewaltsam zu Tode. Ihre beiden Brüder müssen nun wegen Mordes an ihrer Schwester lebenslang in Haft. Bereits vor Prozessende hat der damalige Freund von Maryam H. erstmals über ihr Leben gesprochen.

Einige Monate nach ihrem Tod konnte Sabine Schiechel Hatun Sürücü ein letztes Mal helfen. Als Hatuns ältere Schwester bei Gericht einen Antrag stellte, um Hatuns damals fünfjährigen Sohn Can zu adoptieren, machte Schiechel mit einer Kollegin einen Hausbesuch bei den Sürücüs. In der Vier-Zimmer-Wohnung am Kottbusser Tor, in der Hatun Sürücü mit ihren drei Schwestern und fünf Brüdern aufwuchs, führten die beiden Frauen ein Gespräch mit Hatuns Mutter und ihrer ältesten Schwester. "Es war ein sehr kühles Gespräch", erinnert sie sich. "Uns haben einfach die Emotionen gefehlt. Immerhin ist die junge Frau angetreten, ein Kind zu adoptieren, das gerade seine Mutter verloren hat, also einen schweren Bruch in seiner Bindung erlebt hat."

Schiechel und ihre Kollegin lehnten in ihrem Gutachten eine Adoption von Hatun Sürücüs Jungen ab. Das Familiengericht folgte dem Votum und vollstreckte damit praktisch Hatun Sürücüs letzten Wunsch. "Hatun hat mir mehrfach gesagt und auch schriftlich niedergelegt, dass ihr Sohn, sollte ihr einmal etwas zustoßen, auf keinen Fall zu ihrer Familie kommen soll", sagt Schiechel. Es ist förmlich zu spüren, wie ihr dabei noch immer ein Schauer über den Rücken kriecht. Can kam damals in eine Pflegefamilie, mehr ist über sein Schicksal nicht bekannt.