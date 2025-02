Jahrhundertelang prägten sie das Bild der Brandenburger Wälder. Dann mussten Eiche, Ahorn und Esche ihren Nachfolgern weichen. Die schönsten Exemplare wurden nun in Schorfheide versteigert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg fing ein Ehepaar aus dem Oderland damit an, sich für den Schutz von Tieren und Umwelt zu engagieren. Noch heute ist das gelbe Schild mit der Eule in Wäldern, Mooren oder an Wiesen zu finden. Das soll nun gewürdigt werden.

Als Beispiel zeigte er auf einen großen Stamm zu seinen Füßen. "90 Zentimeter im Durchmesser und fünf Meter lang. Die Eiche ist so um die 200 Jahre alt. Da haben also sechs bis sieben Förster-Generationen dran gearbeitet." Gefällt werden musste der Baum, weil er im Begriff war abzusterben. "Würde man sie stehen lassen, würde sie in wenigen Monaten nur noch ein Zehntel des Wertes haben." Andere mussten etwa Straßenbau-Projekten oder der sogenannten Naturverjüngung weichen, um neuen Pflanzen Licht zu bieten, sagt Engelmann.

Insgesamt 300 Festmeter wurden am Mittwoch feilgeboten. Zum Vergleich: der Landesbetrieb Forst Brandenburg erntet im Landeswald nachhaltig rund eine Million Kubikmeter Holz pro Jahr. Gut vier Wochen lang konnten Interessenten ihre Gebote für die elitären Roteichen, Ahorne und Eschen einreichen. Und die Stämme zuvor auch im Wald besuchen. Die haben die Forstleute bei einer Schau in Szene gesetzt. "Die Bäume, die hier liegen, liegen auf Unterlagen, dass also die Kunden den Stamm rundum betrachten können", so der Forstarbeiter. "Sie liegen ein Stück weit auseinander, dass man also tatsächlich jeden Stamm einzeln begutachten kann. Die Kirsche auf der Sahnehaube, wenn man so will."