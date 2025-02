Die neue Bahn-Direktverbindung zwischen Berlin und Paris wird ab 18. April für fast zwei Wochen unterbrochen sein. Erst ab Anfang Mai fahren die Züge wieder durch. Bis einschließlich 1. Mai fahren die Bahnen aus beiden Richtungen nur bis Frankfurt am Main, wie die Deutsche Bahn rbb|24 am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Zuerst hatte die "B.Z." berichtet.

Ein Bahnsprecher betonte aber, dass Fahrgäste alternativ "mit nur einem Umstieg von Berlin aus bis zu fünf Mal täglich nach Paris reisen" könnten. Die Sperrung liegt zeitlich teilweise in den Berliner Osterferien, die am 14. April beginnen und am 25. April enden.