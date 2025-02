toberg Freitag, 28.02.2025 | 10:44 Uhr

>"Daß die Christen fasten wußte ich zum Beispiel nicht."

Echt nicht? Das ist eigentlich Allgemeinbildung in unserem Kulturkreis. Karneval hat auch was damit zu tun. Noch mal richtig den Bauch vollschlagen, ordentlich einen hinter die Binde kippen und Lustitschkeit auf allen Tischen ehe das Fasten mit Traurigkeit und Hunger beginnt. Aber zum Glück sind wir in unserer christlich geprängten Kultur dann doch nicht so gläubig, dass dies jemand noch so durchzieht. Karneval ist so gesehen das ganze Jahr. ;-))