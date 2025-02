Polizei erwischt 16-Jährigen unter Drogen am Steuer

Polizisten haben in der Nacht zum Dienstag einen Minderjährigen am Steuer eines Autos erwischt, der zusätzlich offenbar auch unter Drogen stand. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach habe eine Streife das Fahrzeug auf der Autobahn 15 zwischen Boblitz (Oberspreewald-Lausitz) und dem Dreieck Spreewald für eine Verkehrskontrolle angehalten. Ein Drogenvortest habe positiv auf Amphetamine und Kokain reagiert. Der Fahrer habe keine Dokumente bei sich gehabt und zunächst falsche Angaben zu seiner Identität gemacht.

Nach einer Datenüberprüfung sei klar gewesen, warum der Fahrer keinen Führerschein vorweisen konnte: er sei erst 16 Jahre alt, so die Polizei. Nach Absprache mit einem Eilstaatsanwalt sei zunächst eine beweissichernde Blutprobe in einem Krankenhaus durchgeführt und anschließend eine entsprechende Anzeige geschrieben worden. Der 16-Jährige sei wiederum in eine Jugendhilfeeinrichtung des Landkreises gebracht worden.