"Es gab Situationen, in denen meine Mutter versucht hat, uns umzubringen." Es ist ganz still im Raum, als die Frau mit den Sommersprossen und Korkenzieherlocken diesen Satz sagt.

Betty Taube, die hier ihre Geschichte erzählt, wurde in Eberswalde geboren. Aufgewachsen ist sie mit ihrer alleinerziehenden, alkoholkranken Mutter dort und an anderen Orten in Deutschland. Oft wurde sie geschlagen, mitbekommen habe es fast niemand, sagt sie: "Meine Mama hat mir gesagt, was ich nach außen sagen soll", sagt die heute 30-Jährige. Wenn jemand fragte, woher die blauen Flecken kommen, habe sie gesagt, das sei beim Spielen passiert. "Ich habe sehr viel gelogen für meine Mutter."

Ab einem Alter von zehn Jahren lebte Betty Taube dann in einem Kinderheim in der Nähe von Wriezen am östlichen Rand Brandenburgs.