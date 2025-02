Nach dem Urteil gegen drei Erzieherinnen der Kita Biberburg in Hennigsdorf (Oberhavel) will die Stadtverwaltung jetzt Konsequenzen ziehen. Das teilte die Sprecherin Caterina Bobrowski am Freitag mit.

Man dulde keine Vorfälle dieser Art und werde auch künftig jegliche Art von Übergriffen konsequent melden und ahnden, sagte Bobrowski nach der Urteilsverkündung. Die Erzieherinnen seien jetzt freigestellt worden und das Arbeitsverhältnis soll beendet werden.

Eine der Angeklagten wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Gegen die anderen beiden wurde das Verfahren gegen eine Geldauflage eingestellt.