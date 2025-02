Weltkrebstag - Brandenburger Gesundheitsministerin Müller ruft zur Krebsvorsorge auf

Di 04.02.25 | 07:58 Uhr

Bild: dpa/Uwe Anspach

In Brandenburg erkranken jährlich 17.000 Menschen an Krebs, zuletzt sind in einem Jahr 8.400 Menschen an der Krankheit gestorben. Zum Weltkrebstag ruft Gesundheitsministerin Müller zur Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen auf.

Die Brandenburger Gesundheitsministerin Britta Müller hat anlässlich des Weltkrebstages zur regelmäßigen Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen aufgerufen. Prävention und Früherkennung seien enorm wichtig, sagte Müller (parteilos) bei einem Besuch der Krebsberatung Berlin-Brandenburg in Wandlitz (Landkreis Barnim). "Dank des medizinischen Fortschritts besteht heute bei vielen Krebsarten die Chance auf eine dauerhafte Heilung." Im Jahr 2022 erkrankten laut Angaben des Krebsregisters Berlin-Brandenburg 17.463 Menschen in Brandenburg an Krebs. Im Jahr darauf starben laut Landesamt für Statistik 8.435 Brandenburgerinnen und Brandenburger an der Krankheit. Krebserkrankungen sind demzufolge mit einem Anteil von 23 Prozent nach Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems die zweithäufigste Todesursache. Die häufigsten Krebsarten bei Männern in Brandenburg sind Lungen- und Prostatakrebs, Frauen erkranken am häufigsten an Brust- oder Darmkrebs.

Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel oder Alkohol als Risikofaktoren

Zur Versorgungslage der Patienten sagte die Geschäftsführerin der brandenburgischen Krebsgesellschaft Raina Maria Lau dem rbb am Dienstag, in Brandenburg habe sich die Versorgung von Krebspatientinnen und -Patienten in den letzten Jahren verbessert. Es gebe zertifizierte Krebszentren, onkologische Schwerpunktpraxen und ein gut ausgebautes Netzwerk von Fachärzten und Kliniken. Insbesondere in den ländlichen Gebieten sei der Zugang zu Onkologen und modernen Therapien aber oft schwierig. Bundesweit sterben jährlich deutlich mehr als 200.000 Menschen an Krebs, rund 500.000 erkranken neu an der Krankheit. Es gibt eine Reihe von Risikofaktoren, welche die Krebsentstehung fördern können, dazu zählen etwa Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel, Alkoholkonsum oder ungesunde Ernährung mit wenig Obst, Gemüse oder Ballaststoffen bei einem oft gleichzeitig hohen Anteil von rotem und verarbeitetem Fleisch. Krebsforschern zufolge sind allein dem Rauchen als wichtigster Krebsrisikofaktor in Deutschland jährlich mehr als 85.000 Krebserkrankungen zuzuschreiben. Schätzungen zufolge sind zudem jährlich rund 22.000 Krebsneuerkrankungen in Deutschland auf Alkoholkonsum zurückzuführen.

