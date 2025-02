Der Diebstahl der Presse ist aber kein Einzelfall. Beckmann wurde in den vergangenen zwölf Monaten schon an mehreren Standorten seines Landwirtschaftsbetriebes bestohlen. Sie liegen alle nahe der Autobahn 24.

Die Diebstähle finden vor allem bei entlegenen Landwirtschaftsbetrieben in dünn besiedelten Gebieten wie der Prignitz statt. Die Polizei ermittelt. "Die Tätergruppen handeln gewerbsmäßig", sagt Polizeioberkommissarin Karoline Janas von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin). Die Täter würden die Höfe und Fuhrparks im Vorfeld auskundschaften. "Oder sie schauen sich direkt Landwirtschaftsbetriebe an, wo zum Verkauf Maschinen abgestellt werden", so die Polizistin weiter.



Auf Anfrage zum Umfang der Problematik nennt die Polizei drei aktuelle Fälle aus den vergangenen vier Wochen. Demnach wurde am Morgen des 10. Februar festgestellt, dass ein Baugerüst in Wittenberge (Prignitz) entwendet wurde. Es entstand demnach ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Vom Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes nahe Pritzwalk sind vor dreieinhalb Wochen laut Polizei hochwertige Bedienelemente aus einer landwirtschaftlichen Zugmaschine im Wert von etwa 10.000 Euro gestohlen worden. Auch der Diebstahl von Beckmanns Rundballenpresse im Wert von 15.000 Euro findet sich in dem Bericht der Polizei.