Im Dezember 2024 waren die Preise in Berlin demnach um 24 Prozent und in Brandenburg um 25,7 Prozent höher als im Januar 2020. Überdurchschnittlich mehr kosten Lebensmittel und Dienstleistungen.

Die Preise für Waren und Dienstleistungen sind in Berlin und Brandenburg in den letzten fünf Jahren spürbar gestiegen. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mit.

So sind zum Beispiel Brötchen in Berlin in diesem Zeitraum um etwa 33 Prozent teurer geworden, in Brandenburg um etwa 43 Prozent. Für Mahlzeiten von Lieferdiensten musste in der Region etwa ein Drittel mehr gezahlt werden als fünf Jahre zuvor. Weniger stark gestiegen sind die Preise für Konsumgüter. So sind Staubsauger beispielsweise um sieben bis neun Prozent teurer geworden.

Das Amt für Statistik führt die gestiegenen Preise unter anderem auf die Folgen der Corona-Pandemie und Störungen in globalen Lieferketten zurück. Der Krieg gegen die Ukraine trug auch zur Preissteigerung bei. So wurden beispielsweise Speiseöl, Mehl und Gas spürbar teurer.

Einige Waren und Dienstleistungen sind im Fünf-Jahresvergleich in Berlin und Brandenburg auch günstiger geworden. Dazu gehören Laptops, Fernsehgeräte, Akkuschrauber und die private Haftpflichtversicherung.