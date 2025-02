Leiche in Storkower See gefunden

Passanten haben am Sonntag im Großen Storkower See (Oder-Spree) eine leblose Person im Wasser entdeckt. Rettungskräfte konnten vor Ort in Karlslust nur noch den Tod der Person feststellen.

Laut Ermittlern handelt es sich um einen 49-Jahre alten Mann aus Storkow, der Mitte Januar als vermisst gemeldet worden war. Derzeit gehen die Beamten nicht davon aus, dass ein Verbrechen zu seinem Tod geführt haben soll.



Laut Angaben der DLRG starben bereits im letzten Jahr in Brandenburg mehr Menschen durch Ertrinken als im Vorjahr. Die meisten Vorfälle ereigneten sich in Seen.