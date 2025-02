Der Neubau der Kooperativen Leitstelle für die Polizei Berlin und die Berliner Feuerwehr ist einen weiteren Schritt vorangekommen: Am Dienstag wurde laut Senatsbauverwaltung Richtfest gefeiert für ein zweites Teilprojekt am Nikolaus-Groß-Weg in Charlottenburg-Wilmersdorf.



Bei diesem wird die Bestandsleitstelle auf dem Gelände der Berliner Feuerwehr am Nikolaus-Groß-Weg erweitert. Den Angaben zufolge bietet der Erweiterungsbau künftig neben dem technischen Bereitschaftsdienst Platz für 20 Abeitsplätze zur Notrufannahme.