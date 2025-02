Das Umweltbundesamt (UBA) warnt derzeit vor einer "außergewöhnlich schlechten" Luftqualität in ganz Deutschland. Dies liege vor allem an der hohen Belastung mit Feinstaub, schreibt das UBA auf seiner Webseite.

Entscheidend bei der Frage, ob sich die Schadstoffe zügig in der Luft verteilen oder sich - wie aktuell - über Tage anreichern können, ist aber in erster Linie die Wetterlage. "In der aktuellen winterlichen Hochdruckwetterlage ist der Luftaustausch auf wenige hundert Meter eingeschränkt, es ist nahezu windstill und trocken. Die Schadstoffe sind in solchen Situationen quasi in den unteren Luftschichten "gefangen", schreibt das UBA.

Der Wechsel zu einer Tiefdruckwetterlage mit Wind und Regen/Schnee werde zu einer raschen Entspannung der Situation führen - allerdings sei dieser grundlegende Wetterwechsel noch nicht in Sicht.