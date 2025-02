Ein Mann ist am Sonntag in Frankfurt (Oder) angegriffen und schwer verletzt worden. Unbekannte hatten den 49-Jährigen am frühen Abend mit einem Gegenstand auf der Straße attackiert und dann die Flucht ergriffen, sagte ein Polizeisprecher. Die Suche nach den Tatverdächtigen war am Abend noch nicht erfolgreich.Zunächst hatte die "Märkische Oderzeitung" berichtet.

Der 49-Jährige sei mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht worden und werde dort behandelt. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe vor, wie es weiter hieß. Nach seiner Behandlung werde man prüfen, ob er in der Lage ist, den offenen Betrag aufzubringen.



Mit welchem Gegenstand der Mann angegriffen worden war, war zunächst unklar. Man habe vor Ort nichts gefunden, sagte der Sprecher. Auch Angaben zu weiteren Hintergründen, etwa ob sich die Männer kannten, lagen noch nicht vor. Die Ermittlungen laufen.



Die Polizei prüft zudem, ob es einen Zusammenhang mit einer weiteren Straftat am Abend gibt. Kurz vor 18 Uhr sollen mehrere unbekannte Tatverdächtige in eine Wohnung eingedrungen sein und zuvor den Mieter verletzt haben. Rettungskräfte behandelten den 34-Jährigen vor Ort. Noch bevor die Polizei eintraf, flüchteten die Täter. Die Beamten sicherten Spuren in der Wohnung und nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes auf.