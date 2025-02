Rund 26 Millionen Euro sind im vergangenen Jahr in den Hochwasserschutz in Brandenburg investiert worden. 2025 seien Investitionen in ähnlicher Größenordnung geplant, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Potsdam mit.

Entlang der Elbe sollen an verschiedenen Stellen die Deiche verbessert werden. Allein in Müggendorf (Prignitz) fließen laut Ministerium etwa 5,5 Millionen Euro in verschiedene Maßnahmen entlang der Deiche. Weitere Arbeiten sind an der Schwarzen Elster in Herzberg und der Lausitzer Neiße in Guben geplant. Seit der verheerenden Oderflut im Jahr 1997 sind in Brandenburg fast 900 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert worden.