Ein Unbekannter hat bei einem Streit am S-Bahnhof Sonnenallee in Berlin-Neukölln einen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Ein 26-Jähriger stieg am Samstagabend mit einem 21 Jahre alten Begleiter am Bahnhof Sonnenallee aus dem Zug, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auf dem Bahnsteig gerieten sie demnach mit einer Personengruppe aneinander - den Angaben zufolge Jugendliche und Heranwachsende.