Wegen steigender Gewaltdelikte mit Messern und Schusswaffen gelten in Berlin ab Samstag drei Orte als dauerhafte Waffen- und Messerverbotszonen. Eine Reihe von Ausnahmen könnte der Polizei die Durchsetzung allerdings etwas erschweren. Von Helena Daehler

Ab dem 15. Februar gelten in Berlin erstmals drei dauerhafte Waffen- und Messerverbotszonen: Görlitzer Park und Kottbusser Tor in Kreuzberg und der Leopoldplatz im Wedding. Alle drei Gebiete sind als Kriminalitätsschwerpunkte bekannt. Ziel der neuen Regelung ist es, Gewaltkriminalität einzudämmen.

Mit Inkrafttreten der Verordnung am Samstag darf die Polizei in den Verbotszonen verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen. Wer verbotene Waffen oder Messer mit sich führt, muss mit einer Strafe rechnen. Verstöße werden als Ordnungswidrigkeit geahndet und können mit bis zu 10.000 Euro Bußgeld belegt werden. Zudem dürfen Waffen und Messer eingezogen werden. Das Verbot umfasst nicht nur klassische Waffen, sondern jede Art von Messer, also auch Taschen- und Küchenmesser.