Kein Geld für Sanierung - Historisches Gewächshaus im Botanischen Garten verfällt unaufhaltsam

Mo 24.02.25 | 16:47 Uhr

Das Mittelmeerhaus mit vielfältiger Pflanzensammlung im Botanischen Garten muss dringend renoviert werden. Doch der Berliner Senat hat die vorgesehenen Mittel gestrichen. Der Botanische Garten fürchtet nun die zwangsweise Schließung des Hauses.

Das Mittelmeerhaus beherbergt große und vielfältige Pflanzensammlung

Das denkmalgeschützte Gebäude muss dringend renoviert werden

Der Botanische Garten fürchtet die Schließung des historischen Gewächshauses.



Im Spätsommer 1899 ist es der Deutsche Kaiser und König von Preußen, Friedrich Wilhelm II. höchstpersönlich, der den Bau des neuen Botanischen Gartens in Berlin per Unterschrift genehmigt. Das alte Gelände in Schöneberg war zu klein geworden. Da bot die über 40 Hektar große Fläche in Dahlem ganz andere Möglichkeiten. Zum Beispiel den Bau prächtiger Gewächshäuser. Das erste von ihnen war das Kalthaus für subtropische Gewächse, heute als Mittelmeerhaus bezeichnet, das 1904 fertiggestellt wurde.

Das Mittelmeerhaus ist einzigartig

Es ist ein architektonisches Juwel. Eine Stahlkonstruktion, fast schon kathedralenartig mit seinen zwei Portaltürmen und der dreischiffigen Anlage. Überall finden sich Jugendstilelemente und Originalbauteile. Beeindruckend ist es auch dank seiner schieren Größe. Fast 16 Meter beträgt die Firsthöhe bei einer Grundfläche von 878 m². Das Mittelmeerhaus ist Heimat tausender Pflanzen aus dem Mittelmeerraum.



1992 wurde das denkmalgeschützte Haus das letzte Mal renoviert. Gut 30 Jahre später nagt erneut der unerbittliche Zahn der Zeit am historischen Gebäude. Deshalb beantragt der Botanische Garten im Jahr 2020 Gelder für eine umfassende Renovierung und es beginnen Vorarbeiten. Den Fachleuten ist damals klar: Eine Kernsanierung ist unabdingbar, denn eigentlich müsste nahezu alles erneuert werden.

Eine umfassende Sanierung ist nötig

Thorsten Laute ist technischer Leiter im Botanischen Garten. Er liebt das alte Gebäude, nicht nur wegen der einzigartigen Pflanzensammlung, sondern auch wegen der besonderen Aura und der außergewöhnlichen Architektur aus vergangenen Zeiten. Doch die macht ihm Sorgen.



An einer Stelle, wo die Stahlträger Teil einer Lavasteinwand sind und inzwischen eine rostbraune Farbe angenommen haben, greift er beherzt in einen Spalt und hat umgehend ein rostiges Etwas in der Hand. Ein kleines Stück Stahlträger sei das, erklärt er, im Prinzip sehe es überall so aus.



Stahlträger rosten, das Holz ist morsch

Die hohe Luftfeuchtigkeit, Tag ein Tag aus, setzt nicht nur dem Stahl, sondern auch dem alten Holz mächtig zu. Die Fensterrahmen sind feucht und teilweise moosgrün. Die weiße Farbe blättert. Sehen Sie hier, sagt Laute und blickt entlang der endlosen Fensterreihe. Die gesamte Fensterfront ist nicht mehr gerade und habe sich gewölbt. Dadurch seinen Spalten entstanden, sodass es einen regen Luftaustausch zwischen Innen- und Außenluft gibt. "Wir heizen hier im wahrsten Sinne zum Fenster raus", sagt er, energetisch sei das natürlich eine Katastrophe.

Mittelmeerhaus steht vor ungewisser Zukunft

In dem riesigen Gewächshaus spielt die Heizung eine wichtige Rolle. Draußen herrschen knackige Minusgrade, aber im Gewächshaus ist es angenehm warm. Ebenerdig und in schwindelerregender Höhe verlaufen Heizungsrohre. Mehrere Heizkreisläufe sind hier im Betrieb. Als Thorsten Laute an einem der Heizungsstränge niederkniet, blättert ihm die Farbe entgegen. "Besser nicht anfassen", meint er, "das ist zum großen Teil alles durchgerostet." Sorgenvoll folgt sein Blick den alten Rohren Richtung Dachkonstruktion.



Prächtige Farne wachsen in diesem Teil des Mittelmeerhauses. Richtige Bäume strecken sich gen Himmel. Sattes Grün wohin das Auge schweift. Eine bedrohte Idylle. "Wenn die Heizung ausfällt, wäre das fatal. Dann haben wir vielleicht einen halben Tag bei den gegenwärtigen Außentemperaturen, bevor wir unsere wissenschaftliche Pflanzensammlung verlieren."



Natürlich stecke eine Menge Herzblut in dem riesigen Gewächshaus und so kann es der Betriebsleiter nur schwer ertragen, dem fortwährendem Verfall mehr oder weniger tatenlos zusehen zu müssen. Ja, sicher werden Reparaturen im Rahmen des möglichen vorgenommen.



Da ist Fantasie vom technischen Team im Botanischen Garten gefragt, aber auf Dauer geht das nicht gut. "Flickschusterei" sagt Laute. 26 Millionen Euro sind mittlerweile nötig, um das Mittelmeerhaus zu sanieren. 2020 wurden die Gelder in Aussicht gestellt. 2023 sollte es eigentlich losgehen, aber 2024 landete die Generalüberholung des Hauses plötzlich auf der Streichliste des Berliner Senats.



Noch im Dezember sollte entschieden werden, ob die Mittel doch freigegeben werden. Jetzt, nach zweimaliger Verschiebung, steht fest: das Geld wird es nicht geben, die Kürzung der Mittel wird nicht zurückgenommen.



Ein herber Schlag für den Botanischen Garten. "Wir sind fassungslos und können die Entscheidung nicht nachvollziehen", heißt es in einer Pressemitteilung. Umfangreiche Investitionen und Vorarbeiten seinen bereits in das Projekt geflossen. Direktor Thomas Borsch wird wie folgt zitiert: "Bleibt es dabei, dass die Sanierung des Mittelmeerhauses mitten in der Umsetzung gestoppt wird, dann werden wir es wohl über kurz oder lang schließen müssen."



Keine guten Aussichten für das alte Gewächshaus.



