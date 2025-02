Autofahrer müssen mit Staus auf der Nuthestraße in Potsdam rechnen

Auf der Nuthestraße (L40) in Potsdam beginnen am Montag (17. Februar) die vorbereitenden Arbeiten für eine umfangreiche Sanierung der stadtauswärts führenden Brücke über den Horstweg. Das teilte ein Sprecher des Landesbetrieb Mobilität dem rbb am Freitag mit. Demnach muss die Brücke erneuert werden.