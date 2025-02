Der Landkreis Oberhavel ist frei von der Afrikanischen Schweinepest (ASP) und hebt daher seine zur Eindämmung eingerichteten Sperrzonen und Restriktionen auf. Das teilten sowohl der Kreis als auch das Brandenburger Landwirtschaftsministerium am Freitagvormittag mit. Demnach habe die EU-Kommission dem Antrag des Landes Brandenburgs zur Aufhebung der Sperrzonen in Oberhavel zugestimmt.

"Damit können die landwirtschaftlichen Flächen in Oberhavel wieder uneingeschränkt genutzt werden, und die Vermarktung von Schweinefleisch ist wieder möglich", teilt die zuständige Dezernentin und Leiterin des ASP-Krisenstabes in Oberhavel Nancy Klatt mit.

Seit dem Fund eines an der Afrikanischen Schweinepest verendeten Schwarzwilds Ende November nördlich von Gransee sei per Drohne, mit speziell ausgebildeten Hunden und zu Fuß sowie per Boot nach weiteren Virusherden gesucht worden - doch das ASP-Virus sei kein weiteres Mal entdeckt worden, heißt es in der Mitteilung.