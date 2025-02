Ein ukrainischer Drohnen-Angriff am Montag auf eine Pumpstation für Rohöl im südlichen Russland hat keine Auswirkungen auf Lieferungen kasachischen Öls an die PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark). Das hat der Sprecher vom deutschen Ableger des russischen Mineralölunternehmen Rosneft, Burkhard Woelki, dem rbb am Mittwoch auf Nachfrage bestätigt. "Die Versorgung der PCK durch kasachisches Rohöl ist definitiv nicht betroffen", sagt Woelki.

Im Verlauf des mittlerweile dreijährigen Krieges haben die Ukraine und Russland wiederholt gegenseitig ihre Energieinfrastrukturen angegriffen. Ziele von ukrainischer Seite sind eigenen Angaben zufolge Anlagen, die Moskaus Armee mit Treibstoff versorgen oder Einnahmen für den Militäreinsatz generieren.

Bei dem Angriff am Montag war eine Pumpanlage in der Region Krasnodar getroffen worden, wie es in Medienberichten heißt. Nach Angaben des russischen Betreibers Transneft vom Dienstag führt der Angriff dazu, dass Kasachstan in den kommenden sechs bis acht Wochen wahrscheinlich fast ein Drittel weniger Öl in den Westen leiten kann.