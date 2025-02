Eine Person ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Berlin-Moabit lebensbedrohlich verletzt worden.

Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte dem rbb, die Person sei am Dienstagvormittag am Europaplatz unter die Frontschürze eines Straßenbahnzugs geraten. Die Einsatzkräfte hätten das Vorderteil abmontieren und die Person befreien können. Sie sei mit mehreren schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch der Fahrer der Straßenbahn wurde wegen eines Schocks vorsorglich eingeliefert.