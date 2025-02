Am frühen Samstagmorgen gab es in Potsdam einen möglichen Sprengstofffund. Der Polizeieinsatz steht im Zusammenhang zur Festnahme eines 18-Jährigen Tschetschenen, der mutmaßlich Anschlagspläne auf die Israelische Botschaft hatte.

Bei den Ermittlungen gegen einen 18-Jährigen wegen eines mutmaßlich geplanten Anschlags in Berlin hat die Polizei am Samstagmorgen eine Wohnung in Potsdam durchsucht. Dabei wurde ein sprengstoffartiger Gegenstand gefunden worden, wie eine Polizeisprecherin dem rbb bestätigte.

In der Wohnung soll nach ARD-Informationen offenbar ein Syrer leben, der zu einer Gruppe von Islamisten gehörte, der auch der am Freitag Festgenommene Tschetschene zugerechnet wird. Der Syrer wurde bislang als Zeuge in der Ermittlung geführt. Wie ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg berichtet, hat die Brandenburger Polizei seit Freitag bereits mehrere Personen in diesem Zusammenhan festgenommen.

Der Einsatz steht im Zusammenhang mit der Festnahme eines 18-Jährigen Tschetschenen mit russischer Staatsbürgerschaft am Freitag am Flughafen BER. Nach ARD-Informationen soll er einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben.