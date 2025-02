Ice-Kitesurfer bricht in vereisten Potsdamer See ein

Ein Mann ist am Samstagnachmittag auf dem Fahrländer See in Potsdam auf der Eisfläche eingebrochen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, handelte es sich um einen Ice-Kitesurfer, der auf dem See unterwegs war.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Mann einbrach und umgehend Rettungskräfte angerufen. Mehrere Polizei- und Rettungskräfte konnten den Mann auf ein Schlauchboot der Feuerwehr ziehen und retten. Der Mann blieb den Angaben zufolge unverletzt.