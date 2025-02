Probewohnen in Guben geht in die nächste Auflage

Nachdem das sogenannte Probewohnen in Guben (Landkreis Spree-Neiße) im vergangenen Jahr für die Stadt ein Erfolg war, geht das Projekt nun in die nächste Auflage. Das sagte Bürgermeister Fred Mahro (CDU) dem rbb am Dienstag. Beim Probewohnen können Interessierte für einige Wochen kostenlos in Guben wohnen und müssen dabei nur die Nebenkosten zahlen. Im Gegenzug müssen die Bewerber aber ein zwei- bis vierwöchiges Praktikum in der Stadtverwaltung oder in einem Partnerunternehmen machen.

Das Probewohnen findet in diesem Jahr zwischen August und Oktober statt. "Ziel ist es, potenziellen neuen Bürgern die Vorzüge der Stadt näherzubringen und ihnen eine realistische Vorstellung vom Leben in Guben zu vermitteln", heißt es von der Stadt.

Die Interessenten bekommen nicht nur eine voll ausgestattete Wohnung, sondern beispielsweise auch ein Fahrrad zur freien Verfügung. Außerdem gibt es einen wöchentlichen Stammtisch mit anderen Probewohnenden und Zugezogenen für einen Erfahrungsaustausch. In diesem Jahr befinden sich zudem alle Probewohnungen in einem gemeinsamen Gästehaus, was den Austausch noch einmal verbessern soll.