Projekt Digitale Parküberwachung in Berlin wird eingestellt

Wie das Bezirksamt von Berlin-Mitte am Montag mitteilte, muss die landesweite Geschäftsstelle "Digitale Parkraumbewirtschaftung" zeitnah schließen. Grund dafür ist demnach, dass der Senat seine Unterstützung für das Projekt eingestellt hat.

Das Modellprojekt zur digitalen Parkraumüberwachung in Berlin wird eingestellt.

Die Parkausweise für Anwohner kosten Berlin mehr, als sie einbringen. Der Senat beschloss trotz Kürzungen in anderen Verkehrsbereichen, dass es bei 10,20 Euro Gebühr pro Jahr bleibt. Die CDU will erstmal ein neues Konzept erarbeiten. Von Sebastian Schneider

Warum Anwohnerparken in Berlin trotz Sparzwangs so günstig bleibt

Ziel des Projektes war es, die Kennzeichen parkender Autos durch Kamerawagen zu scannen. Geplant war, die Nummernschilder dann mit den vorliegenden Genehmigungen in einer Datenbank abzugleichen. Sollte ein Kennzeichen nicht in der Park-Datenbank enthalten sein, wäre es an die Bußgeldstelle weitergeleitet worden.

Auf die Weise sollten pro Stunde 2.000 parkende Autos kontrolliert werden können, während Mitarbeitende des Ordnungsamtes auf bis zu 300 Autos am Tag kommen.