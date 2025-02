In der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain sind am späten Freitagabend Polizisten mit Pyrotechnik und Steinen angegriffen worden.

Nachdem die Polizisten Verstärkung gerufen hatten, sei es gelungen, die Situation zu beruhigen. Die Polizei nahm sechs Personen vorläufig fest, um die Identitäten zu klären. Sie fertigte Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, schweren Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung durch Farbschmierereien und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Die Polizei war in der Spitze mit 70 Einsatzkräften vor Ort.

Bereits vor wenigen Wochen wurde die Polizei in der Rigaer Straße mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Zudem zündeten vermummte Menschen auf der Straße mehrere Tannenbäume an.



In der Rigaer Straße 94 steht ein teilbesetztes Haus. Das Gebäude ist laut Verfassungsschutz Treffpunkt der linksextremistischen Szene in Berlin. Dort kommt es seit Jahren immer wieder zu Angriffen auf Polizisten.