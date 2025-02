Satellit verglüht am Nachthimmel

Leuchtende Punkte, die mit langem Schweif durch den Nachthimmel ziehen: Am frühen Mittwochmorgen war über Berlin und Brandenburg zu beobachten, wie ein Satellit in der Atmosphäre verglüht. Laut Medienberichten war der Absturz geplant.

Der Lagedienst in Potsdam teilte mit, Polizisten auf Streife hätten das Phänomen gesehen. Über etwaige Schäden sei nichts bekannt. Auf Videos im Internet sind mehrere leuchtend-weiße Streifen zu sehen, die relativ zügig über den Himmel ziehen.

Eine ungewöhnliche Erscheinung am Himmel über Berlin und Brandenburg hat am frühen Mittwochmorgen Aufsehen erregt.

Es gibt zum Teil sehr verschiedene Angaben zur genauen Anzahl von Satelliten, die aktuell um die Erde kreisen. Es bestehen keine internationalen Absprachen, durch die dies gezählt oder geregelt würde. In den vergangenen Jahren hat sich ihre Zahl allerdings deutlich vergrößert. Insbesondere durch das Starlink-Projekt von US-Milliardär Elon Musk. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass aktuell rund 13.000 Satelliten um die Erde kreisen, andere von mehr als 20.000 [tagesschau.de].

Die Zahl der kontrollierten Abstürze von Satelliten hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. 2019 hatten sich noch 115 Satelliten an der Erdatmosphäre entzündet. Im vergangen Jahr stürzten allein bis November 950 kontrolliert ab, berichtet "Technology Review", die wissenschaftliche Zeitschrift des Massachusetts Institute of Technology (MIT) [Informationen auf Englisch: technologyreview.com].

Laut der "Technology Review" verglühen Satelliten in einer Höhe von 60 bis 80 Kilometern. Als etwa sechs bis achtmal höher, als die Flugbahnen der zivilen Luftfahrt.