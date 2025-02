Peter Berlin Mittwoch, 12.02.2025 | 12:19 Uhr

Es ist nur noch lächerlich. Wir reden hier von ca. 2 Kilometern Strecke, die schon über 7 Jahre verspätet sind.

Mir wird Angst und Bange wenn ich mir vorstelle, wie lange es dauern soll, wenn mal "richtige" lange neue Strecken geplant, gebaut und eröffnet werden sollen. In Seoul, Südkorea, haben sie allein in 5 1/2 Jahren eine knapp 40 km lange Express-U-Bahn fertiggestellt.



Zudem sollte man nicht unerwähnt lassen, dass es ja immer noch "nur" darum geht, einen temporären Bahnsteig am Hauptbahnhof zu eröffnen. Die Fertigstellung des eigentlichen neuen Bahnhofs im Hbf. und der neuen Station an der Perleberger Brücke, ganz zu schweigen von der Verlängerung in Richtung Süden, werden ja noch viel länger dauern.