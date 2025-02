L Berlin Mittwoch, 12.02.2025 | 12:01 Uhr

In Berlin fehlt immer noch ein sinnvolles Mobilitätskonzept. Parken ist die Antwort auf die Frage, wie ich Dinge in einer Großstadt erledige. Ab außerhalb des Ringes werden die Wege duch die Stadt länger und ein Auto erweist sich als sinnvoll. Es sei denn, ich bewege mich nie aus meinem Kiez raus. Ein bestimmter Laden in einem anderen Bezirk? Bibliotheksbesuch in der Innenstadt? Facherzttermin in einem anderen Bezirk? Arbeitsweg? Alles mitunter mit Öffis zu lange, nicht möglich oder zu unzuverlässig. Also Auto und Parken. Auto ist nicht toll in der Stadt. Aber immer mehr Parkgebühren zu verlangen und die noch mit einem Auto einzutreiben, ist nicht die erste Lösung, sondern der letzte Schritt nach Reihe anderer Maßnahmen: ÖPNV ausbauen und bezahlbar halten, Wege kurz halten (städtebaulich), Radverkehr stärken und erst nach der Schaffung dieser Möglichkeiten das Auto verbannen.