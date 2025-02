Durch Reizgas sind an einer Schule in Berlin-Schöneberg neun Schüler und zwei Lehrer leicht verletzt worden. Polizei und Feuerwehr wurden wegen beißendem Geruch zur Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule in der Steinmetzstraße gerufen, wie die Behörden mitteilten. Die Feuerwehr rückte mit 85 Kräften an. Sogar ein Hubschrauber wurde laut Polizei alarmiert, kam jedoch nicht zum Einsatz.