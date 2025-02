Ein Späti-Mitarbeiter hat am Dienstagabend einen bewaffneten Räuber mit einer ungewöhnlichen Reaktion in die Flucht geschlagen.

Nach Angaben der Polizei betrat ein unbekannter Mann gegen 21 Uhr einen Spätkauf an der Wattstraße in Oberschöneweide (Treptow-Köpenick). Nachdem keine Kunden mehr im Laden waren, zog der Täter eine Schusswaffe und forderte Geld. Der 44-jährige Angestellte warf daraufhin einen Wasserkocher in Richtung des Angreifers. Der Räuber ergriff daraufhin ohne Beute die Flucht.