Die HDJ zählte bis zu ihrem rechtskräftigen Verbot im Jahr 2010 zu den radikalsten Neonazi-Gruppen in Deutschland. Nun liegen dem Landeskriminalamt Berlin Hinweise darüber vor, dass es eine Nachfolgeorganisation der HDJ geben könnte. Die Ehefrau des Staatsanwalts hatte ihn bei der Polizei angezeigt, sie lebt mittlerweile von ihm getrennt. Ob sich die Vorwürfe am Ende erhärten, ist derzeit unklar.

Es ist Ende Januar, als die Berliner Polizei am Stadtrand eine ungewöhnliche Razzia durchführt. Das Landeskriminalamt Berlin ermittelt gegen einen Staatsanwalt aus Brandenburg. Auch sein Arbeitsplatz bei der Generalstaatsanwaltschaft in Brandenburg an der Havel wird durchsucht. Einer der Vorwürfe: Der Staatsanwalt soll nach Recherchen des ARD-Politikmagazins "Kontraste" und der Wochenzeitung "Die Zeit" im Verdacht stehen, die verbotene rechtsextreme "Heimattreue Deutsche Jugend" (HDJ) als Mitglied oder Unterstützer fortgeführt zu haben.

Die 1990 gegründete HDJ trat wie eine Pfadfindergruppe auf, veranstaltete scheinbar harmlose Ferienfahrten - auf denen Kinder beispielsweise das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 aus Holz sägten. Familien, die ihre Kinder zur HDJ schickten, hatten einen völkisch elitären Anspruch und das Ziel, ihren fanatischen Rassismus und Antisemitismus an Kinder und Jugendliche weiterzugeben.

Der Name "Jungadler" erinnert an den NS-Film "Junge Adler" von 1944, den Propagandaminister Goebbels für besonders wertvoll hielt. Die Gruppe, die sich heute mutmaßlich so nennt, ist offenbar straff organisiert und in einzelne so genannte "Horten" aufgeteilt. In den Unterlagen finden sich Anweisungen für Fahnenappelle und Einladungen zu sogenannten "Führerschulen", in denen die Nachwuchselite der Gruppe ausgebildet wird. Wie auch bei der HDJ wird dabei NS-Kulturgut tradiert.

"Für mich sieht es so aus, als wenn das Verbot der 'Heimattreuen Deutsch Jugen'd wirklich ignoriert würde", sagt die Journalistin Andrea Röpke. Sie recherchiert seit Jahrzehnten zur rechtsextremen Szene, immer wieder hat sie auch Treffen der HDJ dokumentiert. "Es sind einfach ganz klar Parallelen zu erkennen in der Durchführung der Lager, der Durchführung der Schulungen. Sie haben einfach nur ein bisschen die Fahnen geändert, sie haben ein bisschen die Uniformen geändert und dann haben sie das Ganze dezentraler einfach weitergeführt, so muss es uns erscheinen."