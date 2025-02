Das Unternehmen Lausitzer Stahlbau Ruhland (Oberspreewald-Lausitz) setzt bei seiner Entwicklung auf die gezielte Suche von ausländischen Fachkräften. Ab Dienstag will Geschäftsführer Rüdiger Schaaf in Ostasien, genauer in Vietnam und auf den Philippinen nach neuen Mitarbeitern suchen. Das sagte Schaaf dem rbb.

Rund 13 Millionen Euro hat das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits in eine neue Halle und in neue Maschinen investiert. Hier werden beispielsweise Hochspannungsmasten gebaut. Mit den Investitionen will das Unternehmen laut Schaaf weiterhin wachsen und so zukunftsfähig sein.