Mehrere Stadtteile in Cottbus weiterhin ohne Strom - Fernwärme wieder in Betrieb

Die Behebung des Stromausfalls im Cottbuser Norden wird noch bis etwa 13 bis 14 Uhr am Sonntag andauern. Das teilte die Leitstelle Lausitz dem rbb auf Nachfrage am Sonntag mit.

Die Störung habe keine Auswirkungen auf den Ablauf der Bundestagswahlen, teilte eine Sprecherin des Brandenburger Lagedienstes mit. "Die Schulen, in denen sich die Wahllokale befinden, haben eine Notstromversorgung."

Der stellvertretende Kreiswahlleiter, Andreas Pohle, sagte: "Es ist nicht so optimal, weil die Leute im Kalten sitzen". Auch Heizungen sind ausgefallen. Betroffen seien in der Stadt vier von insgesamt 53 Wahllokalen, so Pohle. Aber die Wahlhelfer seien alle erschienen. Ein Sprecher bei der Regionalleitstelle Lausitz sagte, in einem Wahllokal habe die Feuerwehr für Licht sorgen müssen. "Damit die Menschen erkennen, was sie wählen."