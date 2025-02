Tausende Menschen in Guben ohne Strom

Do 06.02.25 | 15:19 Uhr

In Guben ist es am Donnerstagvormittag zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Das bestätigte der Netzbetreiber Mitnetz dem rbb am Donnerstag. Mittlerweile ist die Versorgung aber wiederhergestellt.

Laut einer Sprecherin von Mitnetz waren rund 1.400 Haushalte von dem Stromausfall betroffen. Gegen zehn Uhr seien die entsprechenden Meldungen eingegangen. Die Ursache für den Ausfall waren demnach Bauarbeiten. Dabei sei eine Mittelspannungsleitung beschädigt worden, die von einem Umspannwerk nach Guben führt.

Der Netzbetreiber habe den Strom daraufhin auf eine alternative Leitung umgeschaltet. Der Stromausfall dauerte etwa 45 Minuten an. Die beschädigte Leitung werde nun repariert.