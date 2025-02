Do 20.02.25 | 16:56 Uhr

Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller (SPD) hat der Stadt Schwedt (Uckermark) am Donnerstag einen Förderbescheid über 18,4 Millionen Euro übergeben. Die EU-Mittel will die Stadt für den Bau eines Innovationscampus nutzen.

Man wolle ein deutliches Signal setzen, "dass auch die Wirtschaft und die Zukunftstechnologie hier vor Ort eine Chance haben", sagte Keller dem rbb im Rahmen der Übergabe: "Schwedt ist einer der wichtigsten Industriestandorte, die wir im Land Brandenburg haben und das wollen wir auch in Zukunft sichern."

Schwedts Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe (SPD) sagte: "Der Scheck in dieser Höhe ist einmalig für Schwedt. Wir haben in der Geschichte der Stadt noch nie auf ein Mal so viel Geld übergeben bekommen. Wir sind sehr froh."