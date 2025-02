Nachtwächter Altlandsberg Donnerstag, 06.02.2025 | 20:31 Uhr

Es wird Zeit, dass das Verbandsklagerecht reformiert wird. Inzwischen bestimmt nicht mehr die Politik oder die Bürger was in diesem Land passiert, sondern Lobbygruppen, die in NGOS organisiert sind und für ihr Tun auch noch Steuergeld bekommen. Das ist in gewissem Maße schizophren. Das Ergebnis am Beispiel der PCK wäre der Verlust von Arbeitsplätzen was Auswirkungen auf die ganze Region hätte. Das hat sich nicht einmal Herr Habeck getraut