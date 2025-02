Im Zuge der Cannabis-Legalisierung gab es im letzten Jahr in Brandenburg auch deutlich mehr Unfälle unter dem Einfluss des Rauschmittels. Keine andere Unfallursache sei so stark angestiegen, sagte Innenministerin Lange.

Insgesamt ist die Zahl der Verkehrsunfälle in Brandenburg im vergangenen Jahr gesunken. 73.543 Unfälle wurden registriert - etwa 700 weniger als 2023, so Innenministerin Lange bei der Vorstellung der vorläufigen Unfallbilanz. Die Zahl der Verletzten und Toten ist dagegen 2024 leicht gestiegen. 114 Menschen starben im vergangenen Jahr im Brandenburger Straßenverkehr - sechs mehr als 2023. Die Zahl der Verletzten ist von 10.948 auf 10.965 gesunken.

Damit bewegt sich die Unfallbilanz in etwa auf dem Niveau der vergangenen Jahre. Anfang der 90er Jahre lag die Zahl der Unfalltoten in Brandenburg noch bei um die 900. Danach ist sie stetig gesunken. Dennoch sei jeder Unfalltote und jeder Verletzte einer zu viel, so Brandenburgs Verkehrsminister Detlef Tabbert (BSW).

Häufiger als im Jahr zuvor waren Senioren an Unfällen beteiligt. In diesen Fällen waren sie meist auch die Unfallverursacher. 50 ältere Menschen wurden im Straßenverkehr getötet - neun mehr als 2023. Dabei handelt es sich überwiegend um Autounfälle.

Polizeivizepräsident Jan Müller sagte bei der Vorstellung der Verkehrsunfallbilanz in Potsdam, der Anteil der Unfälle, an denen Senioren beteiligten seien, nehme kontinuierlich zu. "Hier beobachten wir eine Entwicklung, die uns auch Sorgen bereitet." Die physische Widerstandskraft lasse mit dem Alter auch nach, und Verletzungen seien für Senioren in der Regel meist deutlich schwerer als bei jüngeren Verkehrsteilnehmern. Dennoch plane man keine verpflichtenden Fahrsicherheitstrainings oder Medizin-Checks für Senioren, so die Innenministerin. Man setze auf Freiwilligkeit und eine realistische Selbsteinschätzung der älteren Verkehrsteilnehmer.