Mutmaßliche Anschlagspläne: Fünf in Potsdam in Gewahrsam genommene Syrer wieder frei

Fünf Syrer, die wegen des Verdachts einen mutmaßlichen Anschlag in Berlin geplant zu haben am Samstag in Gewahrsam genommen wurden, sind wieder auf freiem Fuß. In einer in dem Zusammenhang durchsuchten Wohnung wurde kein Sprengstoff gefunden.