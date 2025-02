Sollten die Universitäten des 21. Jahrhunderts weiterhin auf Vorlesungen als Lehrformat setzen, oder sind sie überholt? An der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) nehmen solche Überlegungen bereits Form an.

Die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) könnte vor einem Umbruch stehen: In den Führungskreisen der Universität wird offenbar über die Abschaffung von Vorlesungen nachgedacht. Der Viadrina-Präsident und Historiker Eduard Mühle stellte sich vergangene Woche bei einer öffentlichen Veranstaltung die Frage, ob Vorlesungen noch zeitgemäß seien, wie die "Märkische Oderzeitung" [Bezahlinhalt] berichtete. Die Idee findet bereits erste Unterstützer.

Eine Universität mit niedrigen Studierendenzahlen wie die Viadrina könnte auf kleinere Lern- und Lehrgruppen setzen. Als erste Universität in Deutschland komplett auf Vorlesungen zu verzichten, sei in diesem Fall "außerordentlich klug", so Dünow weiter. Konkretere Pläne, wann die Idee umgesetzt werden könnte, gibt es jedoch nicht.

"Ja, abschaffen, ganz klar", sagte eine Viadrina-Studentin dem rbb. In ihrem Studiengang Soziokulturelle Studien gebe es bereits vor allem Seminare, was sie besser als Vorlesungen finde. "In der Corona-Pandemie habe ich gelernt, wie wichtig mir der Austausch ist", sagte eine andere Studentin. "Ich könnte mir nicht vorstellen, wie ein anderes Angebot aussehen sollte." Und manche befürworten die Abschaffung aus sehr pragmatischen Gründen: "Ich gehe nicht zu Vorlesungen, da ich in Berlin wohne. Die Folien gibt es auch online", so eine dritte Studentin.

Vorlesungen gibt es so lange wie die Universitäten selbst - seit dem Mittelalter. Diese Form des Frontalunterrichts entstand in einer Zeit, in der Bücher noch nicht gedruckt und damit sehr kostbar waren. Damals lasen Dozenten den Studierenden eigene oder fremde Werke vor und kommentierten diese. Heute erklären Dozenten den Lernstoff mithilfe eines Skripts und werden in einem Hörsaal von bis zu mehreren Hundert Studierenden gehört – zumindest in der Theorie.