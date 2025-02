Torsten Berlin Dienstag, 04.02.2025 | 07:08 Uhr

Meine Schwester (+) ist an Krebs gestorben, hinterlässt 3 Kinder. Vorsorge war wichtig, dann folgten inkompetente Ärzte die nichts erkannten, am Ende scheiterte man aber auch an Arztterminen in ferner Zukunft, Wartezeiten in Krankenhäuser und Kosten (nichts ist umsonst auch wenn es jeder glaubt) und Krankenkassen-Zusatzkosten. Das ist die Realität in Deutschland. Selbst im Endstadium wollte man bei aller Logik noch teure Anwendungen produzieren obwohl jedem klar war das dies eine schmerzhafte Verlängerung statt ein würdevoller Tod über Tage bedeutet. Lauterbachs (SPD) „Reform“ verschärft es zusätzlich extrem weil Geld über Menschlichkeit und Fachkompetenz steht. Ich wünsche jedem Menschen ganz viel Gesundheit und das niemand in die bürokratische Trettmühle unfähiger Politiker und überlastete Ärzte gerät. Wir haben viel Elend erlebt und danken den Pflegern und Schwestern die näher am Patienten sind als Ärzte.