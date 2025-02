Ein Ende der aktuellen Kältewelle ist in Sicht. Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg sollen ab Mitte der Woche deutlich ansteigen. Ein Tiefdruckgebiet über Westeuropa in den kommenden Tagen sorge für mildere Temperaturen, sagte Jürgen Weiß vom ARD-Wetterkompetenzzentrum am Montag rbb|24 auf Anfrage.

Zunächst bleiben die Temperaturen jedoch vor allem in der Nacht noch sehr frostig bei bis zu minus 15 Grad. Ende Februar sind die Nächte noch recht lang, zudem meist klar, so Weiß weiter. Dazu bringe Wind aus südöstlicher Richtung zunächst weiter kalte Luft aus Tschechien und Polen in unsere Region.