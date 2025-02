"Wir haben mit vereinten Kräften vergeblich versucht, ihn wieder auf die Beine zu bekommen. Doch erfahrungsgemäß ist es nahezu unmöglich eine Giraffe nach einem Sturz wieder aufzurichten. Uns blieb nichts anderes übrig, als ihn zu erlösen. Das Team ist sehr traurig", sagte Gübert. Mit Max verliere das Haus einen überaus aufgeschlossenen und geduldigen Giraffenbullen, sowie einen hervorragenden Forschungsassistenten, hieß es weiter. So habe man in den vergangenen Jahren "viel über das Kommunikationsverhalten von Giraffen" lernen dürfen.

Der Rothschild-Giraffenbulle Max ist am Montag bei einer spielerischen Auseinandersetzung mit Artgenosse Mugambi im Innenstall im Berliner Zoo gestürzt. Danach musste er eingeschläfert werden, teilte Jennifer Gübert vom Zoo am Dienstag mit. Mehrfache Versuche, ihn nach einem Sturz im Haus wieder aufzurichten, schlugen fehl.

Max war den Angaben zufolge die einzige Giraffe in Europa, die darauf trainiert war, einen Halfter am Kopf zu tragen, mit dessen Hilfe unterschiedliche Daten aufgezeichneten werden konnten.

So sei es Forschenden möglich gewesen, wichtige Informationen zu sammeln, um die Laute und das Verhalten seiner Artgenossen im natürlichen Lebensraum besser verstehen und daraus unter anderem auch bessere Schutzmaßnahmen ableiten zu können.

Rothschild-Giraffen leben in Afrika, südlich der Sahara in Kenia und Uganda. Sie können bis zu 30 Jahre alt werden. Giraffenkühe erreichen eine Größe von etwa 4,50 Meter während die Bullen bis zu 5,80 Meter groß werden können. Dabei erreichen ausgewachsene männliche Tiere ein Gewicht von bis zu 1,8 Tonnen. Trotz ihrer enormen Größe können Tiere Geschindigkeiten von bis 50 Kilometer pro Stunde in freier Wildbahn erreichen.