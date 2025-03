Es gehe unter anderem um 149 Fälle des gewerbsmäßigen Computerbetrugs, teilte die Behörde mit. Das Landgericht Bamberg muss jetzt entscheiden, ob es zu einem Prozess kommt. Der Mann sitzt seit einem Jahr in Untersuchungshaft. Der Mann soll sich seit Januar 2022 von Dritten ausgespähte Zugangsdaten zum Online-Banking zahlreicher Bankkunden verschafft haben. Der Schaden: Bargeld und Waren im Gesamtwert von knapp 550.000 Euro - widerrechtlich erlangt durch virtuelle Debitkarten auf von ihm kontrollierten Smartphones. In weiteren 45 Fällen sollen entsprechende Bemühungen des Verdächtigen fehlgeschlagen sein. Zudem soll der junge Mann die Zugangsdaten zu weiteren 122 Online-Banking-Accounts für die spätere Nutzung bereitgehalten haben, die er zuvor über ein eigenes Phishing-Panel ausgespäht haben soll.

Ein Mann aus Berlin soll deutschlandweit Bankkunden um insgesamt mehr als eine halbe Million Euro gebracht haben. Die in Bamberg ansässige Zentralstelle Cybercrime Bayern hat den nun 21-jährigen Verdächtigen nun angeklagt.

Durch IT-Probleme war das Netz der Universität Potsdam tagelang weitgehend lahmgelegt. Nun ist bekannt, was dahintersteckt. Und eine Bewerbungsfrist wurde verlängert.

Der Mann war am 7. März 2024 in Berlin festgenommen worden und befindet sich seitdem in U-Haft. Aufgrund seines Alters ist die Jugendkammer des Gerichts für den Fall zuständig - bei den Taten war der Verdächtige nach Behördenangaben 18 Jahre alt und gilt daher als "Heranwachsender".



Phishing ist ein Kunstwort, das aus dem englischen Wort "fishing" (Angeln) abgeleitet ist. Beim Phishing versuchen Angreifer, mit manipulierten E-Mails, Webseiten oder Kurznachrichten ihre Opfer dazu zu bewegen, Daten preiszugeben, etwa die Login-Informationen zu ihrem

E-Mail-Konto. Allgemeine Phishing-Angriffe werden oft von gewöhnlichen Online-Kriminellen durchgeführt, um unter anderem ein Online-Bankkonto plündern zu können.