Die A100 ist seit Donnerstag ab Höhe Funkturm Richtung Norden nur noch einspurig befahrbar. Grund ist, dass die sogenannte Ringbahnbrücke am Dreieck Funkturm wegen eines Risses untersucht werden muss. Die Überfahrt der A115 zur A100 in Richtung Wedding ist daher auch gesperrt.



Der Direktor der Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH des Bundes, Ronald Normann, sagte am Donnerstag, der bereits seit einiger Zeit beobachtete Riss habe sich in den vergangenen Tagen vergrößert. Deswegen sei diese Maßnahme aus Sicherheitsgründen notwendig.



Die Ergebnisse der Prüfungen werden am Freitag im Laufe des Tages erwartet. Am Nachmittag gab es auf der A100 Richtung Norden und der Avus stadteinwärts erheblichen Stau.