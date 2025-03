Um den Bestand der Aale zu sichern, werden am Mittwoch insgesamt 1,8 Millionen Jungtiere in Berliner Gewässern eingesetzt. Nach Angaben der Umweltverwaltung verteilt das Fischereiamt gemeinsam mit der Köpenicker Fischervereinigung e.V. und der Fischersozietät Tiefwerder-Pichelsdorf insgesamt 541 Kilogramm Glasaale im Bereich Oberhavel, Unterhavel, Spree und Dahme.

Früher waren europäische Flüsse voller Aale. So voll, dass Bauern sie als Hühnerfutter und Dünger verwendeten. Heute gilt der Aal international als Delikatesse – und als vom Aussterben bedroht. Auch in Brandenburg läuft es für den Aal alles andere als glatt.

Der Bestand des Europäischen Aals hat in den vergangenen 30 Jahren in ganz Europa und auch in Berlin deutlich abgenommen. Mittlerweile ist er vom Aussterben bedroht. Seit 20 Jahren werden Aale in Berliner Gewässer gesetzt, von 2005 bis 2024 waren es insgesamt rund 17 Millionen Tiere.

Die Aale seien vor kurzem in französischen Flussmündungen zum Atlantik gefangen und von dort nach Berlin transportiert worden. Finanziert wird die Maßnahme durch die Europäische Union und den Senat. Damit soll nach Angaben des Fischereiamtes Berlin die Rückwanderrate laichreifer Aale erhöht werden. Berliner Fluss- und Seenfischereibetriebe verzeichnen inzwischen einen Fangrückgang von 50 Prozent im Vergleich zum Jahr 1994.