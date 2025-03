Hotte Berlin Montag, 24.03.2025 | 17:16 Uhr

Schon die Überschrift:Paris will hunderte Straßen für den Autoverkehr sperren, ist irreführend. An der entsprechenden Umfrage haben lediglich 4% der Einwohner teilgenommen. Und davon 66% mit ja gestimmt. Also in keinster Weise repräsentativ! Will das jemand abstreiten. Und Paris mit Berlin zu vergleichen ist ebenso nicht akzeptabel Berlin ist allein von der Fläche her mindestens 8 X größer. Ich bestreite jedoch nicht, das der Autoverkehr innerhalb des S-Bahn Ringes reduziert werden müsste um die Lebensqualität zu erhöhen und einem möglichen Verkehrskollaps zu entgehen. Mit einer drastischen Erhöhung derGebühren für die Innenstadtparkplätze einschließlich der Parkhäuser wäre schon ein Schritt getan. Pendler aus dem Umland würden scharenweise an den Stadträndern parken und mit dem ÖPNV in die Innenstadt fahren. Und ehrlich: Viele Innenstadtbewohner brauchen doch gar kein Auto. Steht nur rum, wird vielleicht 2,3 mal im Jahr für längere Fahrten genutzt. Dafür gibt’s Car-Sharing.