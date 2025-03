Amokalarm an Berliner Schule ausgelöst

An der Hermann-Gmeiner-Schule in Berlin-Lichtenberg ist am Mittwochvormittag Amokalarm ausgelöst worden.

Die Meldung habe die Polizei um kurz nach 10 Uhr erreicht, wie die Polizei dem rbb bestätigte. Die Polizei ist demnach vor Ort, konnte aber noch keine Person feststellen, die für den Amokalarm verantwortlich ist.

Es besteht laut Polizeisprecherin Anja Dierschke die theoretische Möglichkeit, dass der Alarm bei Bauarbeiten ausgelöst worden sein könnte. Die Schüler und Lehrer befinden sich den Bestimmungen folgend noch im Schulgebäude.